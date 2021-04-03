教育部保障學生充足睡眠　禁中小學8時前上課

內地學業壓力沉重，學生都不得不犧牲睡眠時間考取佳績。面對中小學生每年時數下降，教育部辦公廳最近發布通知，要求小學不得早於上午8時、中學不得早於上午8時20分上課，同時訂出指引學生的就寢時間，以及對網上培訓網課平台做出規範，加強對中小學生的睡眠管理。

教育部周二（3月31日）發出的通知中表明，要求各地各校要將科學睡眠宣傳教育納入課程教學體系；省級教育部門要合理確定中小學的作息時間。學校一方要保障學生有必要的午休時間、寄宿制學校要確保學生達到規定水面的要求，其中小學生的每天睡眠時數為10小時、初中生為9小時、高中生為8小時。在就寢時間方面，小學生不可晚於晚上9時半、初中生及高中生分別要在10時前11時前睡覺。

校方要防止過量作業擠壓學生睡眠時間，因此除了要合理調整書面課業量外，小學生要在校內完成所有基本書面作業，中學生則要完成大部分，且校外培訓機構的培訓要在晚上8時半前結束。

此外，相關部門要監管管理轄區內註冊登記或備案的培訓網課平台，以及網絡遊戲，確保直播類培訓活動結束時間要在晚上9時前結束；每日晚上10時到隔日早上8時不可為未成年人士提供遊戲服務。