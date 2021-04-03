男子不滿人工低　在師生飯菜落毒釀1死5傷判死緩

廣東珠海市一間學生託管機構的工作人員黃永春，不滿薪酬太低報復上司，2019年在師生餐飲中落老鼠藥，希望以此損壞上司和公司聲譽。事件導致一名葉姓學生死亡，另有5名師生中毒送院。珠海市中級人民法院近日宣判，以投放危險物質罪對黃永春判處死刑，緩刑2年，並要向葉姓學生家屬賠償42萬元人民幣（約50萬港元）。

法院周二（3月30日）公布的判決書顯示，經審理查明，黃永春在珠海市香洲區南溪村的心笛搖籃服務部工作，他不滿薪金待遇太低，又因工作瑣事對機構負責人勞某雅心生不滿。他決定在師生的飯菜內落老鼠藥，企圖讓勞某雅蒙受經濟損失，以達到報復目的。

黃購買老鼠藥後，放入師生早餐的湯河粉內，多入進食後出現嘔吐、抽搐等症狀，其中葉姓學生經搶救不治。醫生為葉姓學生檢驗發現，其症狀符合老鼠藥中毒致急性中樞神經系統功能障礙，最終因多器官功能衰竭而死亡。

警方隨後逮捕黃永春，檢方提出起訴。黃永春被捕後坦白其上述行為，並表示自願認罪認罰。惟法院認為，他的行為危害公共安全，且危及未成年人的身心健康，罪行極其嚴重，應該判處死刑，緩刑執行。