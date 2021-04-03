出軌台鐵下疑仍有遺體　吊車到場開始運離車廂

台鐵408次太魯閣號列車周五（2日）駛至花蓮縣時，在大清水隧道與一輛工程車相撞，釀成死傷慘重的出軌事故。當局繼續搜救行動，周六（3日）清晨派出兩輛大型吊臂車抵達現場，並陸續吊走第1卡和第2卡車廂，由於第3卡車廂下疑似仍有遺體，救援人員正加強搜索中。

台灣的交通部長林佳龍周六早上7時許到場指揮吊運車廂的工作，他指當日早上6時半拉出第1卡車廂，之後到第2及3卡車廂，由於車廂卡在隧道內，搶救工作非常困難，必須逐卡車廂判斷情況，會在安全前提下加速進行，希望比原先估計的一周時間提早完成搶修，讓東正線恢復正常通行。他表示，每拉出一卡車廂，檢調及運安會就會入車廂搜證和勘驗，交通部會全力配合；又指自己也很自責發生憾事，會誠實面對並全面負起責任。

交通部次長祁文中亦指，第2卡車廂拉出後，要進場了解下方的軌道狀況，並處理第3卡，檢調及運安會確認沒問題後即可拉出；至於第4至7卡車廂損毀嚴重，要進一步評估如何拉出。他指，第7及8卡車廂有機會從另一邊隧道口拉出，因為目前隧道內狀況不佳，列車由北往南受到衝擊，部分車廂已經支離破碎。

花蓮縣消防局特搜隊員張子晨表示，事發後乘客在車廂內受撞擊，甚至有遺體分散各處，第3卡車廂下疑似仍有遺體，已接獲指示要加強搜索。他又指，第7及8卡車廂連結在一起，但因受損嚴重且空間有限，搜救工作困難；而第8卡基本上是「半開」狀態，乘客堆疊在一起，夾困情況比較多。現場人員指出，卡在隧道內第3卡以後的車廂受損變形嚴重，都可能有壓住遺體，他們要小心檢視。