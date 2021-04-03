撞台鐵工程車司機屢違規　曾以小畫家偽造文書

台鐵太魯閣號列車周五（2日）在花蓮縣遭一輛工程車撞上，引發出軌事故，涉事工程車司機李義祥已遭警方帶走，並申請羈押。據指他是涉事義祥工業社的負責人，近5年至少15次違規受罰，包括超速、車輛未定期檢驗等。他更被揭另有一間更大的義程營造公司，但近5年亦有多達20筆違規受罰的紀錄。

事故發生後，李義祥由花蓮地檢署帶回偵訊，但據報他得知自己闖下大禍，情緒非常激動，令訊問程序沒法順利進行，預計周六（3日）才能完成偵訊。台媒追查義祥工業社發現大量黑紀錄，近年除了多次超速違規，還有2次沒有定期檢驗車輛，李義祥2008年更因企圖影響決標金額，遭判囚6個月但可以罰款代替刑期。義祥工業社的資本總額只有200萬元（新台幣，下同，約55萬港元），外界質疑是否有能力賠償今次事故。

但有人卻揭發李義祥另有一間資本額達1,200萬元（約327萬港元）的義程營造公司，被形容為「搶標大王」，近5年已接下政府標案2億多元（約5,400萬港元），單是交通部就超過1.2億元（約3,270萬港元），內政部、行政院、國防部的標案都有份。但該公司黑紀錄亦不少，包括因未定期檢驗車輛、違規停車、衝紅燈和超速被罰款，另曾在花蓮縣政府的道路橋樑工程中，以繪圖軟件「小畫家」偽造文書，他遭判囚6個月但可以罰款代替刑期。

有政治評論員指出，義祥工業社比較像空殼公司，如果遇到糾紛，大家可能會回頭去找該公司索償，未必會找到更大的義程營造公司追責，提醒受害人要找對人和公司索償，並慎防對方逃避賠償。有律師分析指，李義祥躲不掉刑事責任，最重可因過失致死罪判囚5年；民事方面則是工程車、操作人員、台鐵三方有責，總賠償金額估計至少上億元，但有罹難者家屬哭稱「幾十條人命…他賠不起」。