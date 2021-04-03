父睹幼女遺體抬離出軌台鐵　悲問「可以再抱抱嗎」

台鐵太魯閣號列車周五（2日）發生出軌事故，拆散多個家庭，有父親親眼看着年僅6歲的女兒去世，9歲的大女兒腦部嚴重受創，難以接受哀痛。另有傷者憶述事發一刻仍感到心有餘悸，車廂內滿布血漬，目睹親友頭部嚴重受傷，腦漿外溢，流血不止。

消防在第8車廂中抱出一名女童後，在路軌旁邊一名中年男子突然站起來，神情呆滯，看着小女兒四肢已癱軟，且臉上無血色，明顯已無呼吸心跳。該男子向消防員伸手表示：「可以讓我再抱抱她嗎？」在場消防員見狀，眼眶泛紅，指當父親後，對於這種事情更加無法面對，在當下情緒差點潰堤。

6歲女童的祖父母聽聞噩耗後，從新北趕赴花蓮。他們表示，小孫女原本今年就要升上小一，兒子在清明連假帶兩愛女外遊過兒童節，沒想到遇上意外。該女童就讀的幼稚園表示，她是班上的開心果，很容易跟大家打成一片，聽聞這意外消息，至今難以相信。

花蓮慈濟醫院事後接收大批傷者，有醫生表示，有乘客整條腿皮開肉綻，骨頭都露出來。有傷者回憶稱，事故發生前聽到火車鳴笛聲，顯示列車司機已發現狀況，接下來就聽到猛烈撞擊聲，火車就停下來。傷者續稱，列車出軌後，現場都是煙霧與灰塵，大家一度擔心火燒車，遂跳出車窗逃生。