台鐵出軌全台下半旗3天　官員赴醫院殯儀館慰問

台鐵嚴重出軌的致命事故震驚海內外，台行政院指示，周六（3日）起全台行政機關及學校下半旗3天，以表悼念及追思之意，總統府、司法院等亦已下半旗向死難者表達哀悼。台灣的總統蔡英文與交通部長林佳龍等人到花蓮探望傷者，其後前往市立殯儀館慰問家屬，林佳龍代表政府向家屬說「對不起」。

蔡英文周六早上乘搭專機抵達花蓮，與林佳龍和衞福部長陳時中先到國軍花蓮醫院慰問傷者，再到收治傷者最多的花蓮慈濟醫院、衞生福利部花蓮醫院及門諾醫院探望。此行原本未安排前往花蓮市立殯儀館，至近中午他們才決定前往。

他們抵達殯儀館後，先到台鐵設置的家屬休息區致意，由林佳龍代表表達交通部及政府的慰問，林佳龍亦說出「對不起」3個字，一行人再向家屬深深鞠躬，表達悲痛及歉意，並希望家屬保重。蔡英文逐一向家屬點頭致意，但未有再於現場接受訪問。

多國先後在社交網發文，就事故表達哀悼。美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）周五（2日）表示，對死難者深感難過，也向所有受影響的民眾致以最深切慰問；又指美方已準備好隨時提供一切可能的援助，並與台灣當局密切聯繫，確定是否有美國公民受波及。