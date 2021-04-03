反恐片揭新疆前政法委副書記　勾結疆獨圖「建國」

內地官媒周五（2日）播出第4集新疆反恐紀錄片，首次披露新疆前政法委副書記、司法廳長希爾扎提‧巴吾東，指他勾結境外勢力，為外國恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）提供資金及人員參與訓練，又曾提及「想有維吾爾族自己的國家」，並成為領導人。他已被判處死刑，緩期執行。

紀錄片《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》長約56分鐘，提到希爾扎提在新疆南部、恐襲頻生的和田任職。他在一次反恐行動中受傷，獲得「反恐英雄」稱號，在2001年被提拔為墨玉縣公安局局長。隨着希爾扎提在當地擔任要職，他開始接觸一些與宗教極端思想有關、有頭有面的人物。

在墨玉縣回教協會前會長阿布拉江‧巴克爾介紹下，希爾扎提認識埃及的東伊運骨幹成員塔依爾。希爾扎提協助兩名東伊運成員在墨玉縣營商，經營房地產、客運及加油站。他提到，將從3間公司收到的120萬元（人民幣，約143萬港元）股份，送給東伊運；又安排60多名14至18歲的維吾爾族青年，到境外參加「聖戰訓練班」。警方調查指，當中有人已參與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS），更有人秘密潛回中國。

希爾扎提在片中表示，成為東伊運的新疆負責人，指新疆「建國」後要成為「領導人」，他表示懺悔：「我還很高興，很激動，我糊塗。」他在2015年出境參加公務活動，曾兩次與東伊運骨幹成員見面，並透露新疆反恐相關情報訊息。希爾扎提在2018年9月，被免去自治區政協副秘書長職務，判處死刑，並緩刑兩年執行，剝奪政治權利終身。