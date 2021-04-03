台鐵乘客肉身護妻罹難　生還者互相扶持

台鐵出軌事故導致不少家庭破碎，被迫與親友天人永隔，其中一家四口因沒趕上班次而搭上「死亡列車」，最終只剩下母親生還，一對田徑好手子女不幸罹難。另一名從台北返回花蓮掃墓的30歲楊姓女乘客，在此重大事故中幸存，但與她一同返鄉的丈夫卻不幸身亡，楊女事後傷心欲絕表示：「他是為了保護我才走的。」

楊女也在今次事故中受傷，救援人員本來安排她到慈濟醫院包紮治療，但此前必須到花蓮殯儀館認領丈夫的遺體，辦完手續後才就醫。她難過表示，因與丈夫返鄉掃墓才會搭上這班列車，買不到坐票就買了站票，二人當時是站在第5及6卡車廂之間的通道。她憶述當時情況，指自己背部被撞傷，頭好像也撞到，故對之後的事沒甚麼印象，但記得一些跟丈夫有關的片段，悲傷指「他是為了保護我才走了」、「我有抓住我丈夫，可是他還是走掉了」。

另有張家四口原本要搭乘前一班列車，因沒趕上才改搭這班車，結果爸爸及兄妹3人罹難。其中兄妹都是國立體育大學二年級的優秀學生，哥哥張恩翔就讀推廣系，妹妹張恩昀則是陸上運動技術系短跑好手，都有潛力問鼎全台大專校院金牌，校長邱炳坤對他們的離世表示不捨。張恩昀上月底在全台原住民運動會摘下400米、1,600米接力銅牌，事故後其女友在社交網發文表示，「我真的很後悔，我如果任性，你就會留下來陪我了」，又稱「我今天跟你最後一句是我愛你」。

不少生還者事後亦在社交網發文，講述事件和感受。有人指出，雖然事故造成很多悲傷和遺憾，但更多的是感恩，慶幸仍可見人性光輝；並感謝傷者脫逃時不但沒有爭先恐後，反而扶持身旁的人，等待就醫時也未有抱怨或躁動，反倒互相問候傷勢和分配物資，場面令人動容。