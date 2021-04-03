台鐵死者遺體破損嚴重　58名義工通宵修復

台鐵太魯閣號列車周五（2日）發生嚴重出軌事故，死傷慘重，遺體大多已經運往花蓮殯儀館。惟部分遺體破損嚴重，需要比對家屬的DNA確認，已確認身份的遺體由家屬領回，再由警車前後開路護送離開。另有58名遺體修復師義工趕到花蓮，通宵將破損的遺體修復回生前模樣。

遺體修復團隊「76行者」發言人王薇君周六（3日）在Facebook發文稱，團隊成員已修復8具遺體，年紀介乎20到50歲左右，有些家屬會帶親人的衣服供罹難者替換。王又指出，此次事故的死者因重力造成身體破碎，傷口不整齊，每具遺體要由6名修復師合作，花上20個小時才能修復。

王薇君表示，遺體修復師最難接受小孩的遺體，修復到一半可能會有工作人員忍不住出去哭，在殯儀館內看到不少年輕罹難者的家屬見到親人身亡，哭到不能自已、全身癱軟站不起來，感到相當不捨和鼻酸。

另有死者家屬投訴，發現當局提供的遺體指認表上未有依照男女分開，會見到裸露或斷肢，是不尊重死者，應該要專業團隊來幫忙。當局回應稱，由於部分遺體不完整，所以有時候未必能夠區分男女，希望家屬見諒。高等檢察署亦發布聲明稱，事發後會先依據遺體進入殯儀館或停屍間的次序予以編號，後續會區分男女老幼，提供照片方便家屬認屍。