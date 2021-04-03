台鐵出事路段崎嶇　專家促政府另闢直路隧道

台鐵408車次太魯閣號列車周五（2日）出軌，造成多人傷亡。台灣旅行公會總會召集人李奇嶽接受東網記者訪問時指出，此次工程車意外從山坡滑落路軌，再次凸顯蘇花公路山區路段過於彎曲崎嶇，易生危險，台政府應設法另闢直線道路。李建議，當局應在上述路段開鑿隧道，並全面檢討相關的道路安全工程。

李奇嶽解釋，蘇花路段有許多懸崖峭壁，易有落石及山泥傾瀉，台政府亦已在1990年核定了蘇花安全道路工程。但由於環保團體就環評問題抗爭，安全工程一直延宕，直至2010年有中國大陸團的旅遊巴跌落懸崖，造成重大傷亡，才有後來的蘇花改公路工程完工。李認為，這次事故固然屬工程車人為疏忽，但根本改善道路及鐵軌設施才是重點。

另針對後續責任的歸屬及究責，李奇嶽認為，當局必須防止工程車肇事司機逃避賠償責任。但由於其財力或難以面對未來的巨額賠償，台鐵亦有責任先補助死傷者家屬的醫療及喪葬款項，隨後才統一向肇事者索償。

另外，台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠接受東網記者訪問時表示，由於目前資訊不足，很難說各方該負多少責任；在今次事故中的工程車存在很多問題，包括其噸位、車身長度，工程車為甚麼停在斜坡等，都難以解釋，只能靜待司法調查。但他指出，司機因「過失」導致數十人死亡，法律責任會輕很多；在台灣過失致死罪最多判囚5年，過失致重傷最多判囚3年，過失傷害最多判囚1年。至於政治責任上，吳預料藍營在搜救告一段落後，將會提出一波指摘，綠營只好應付。

吳又批評台政府，指當局在前瞻計劃中已預算幾千億元新台幣予公共工程，動工高峰期即將到來，但今次事故卻揭露當局連涉事路段小小的護坡工程也未弄好，更釀成重大人為災難，未來的公共工程豈不危機四伏？他另指，政府雖然下令下半旗3天哀悼，但不要過了3天就一切如常，政府一定要痛定思痛，徹底改善交通與工程安全。他建議，政府可成立跨部門特別工作小組，從法規、執行、考牌、教育、交通監管、工程外判等各方面着手。