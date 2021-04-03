台鐵事故證1美國人罹難　美台加強防災合作

台鐵太魯閣號列車周五（2日）發生出軌事故後，證實有一名法國男子死亡，另有兩名日本人及一名澳門人受傷。台外交部周六（3日）公布，新增一名美國人不幸罹難，另有一名同行的美國人失蹤，救援人員正加緊搜尋；又指台美正討論如何加強防災救援合作，下周預定以今次事故為案例，就應對重大災難開會。

台外交部表示，外交部長吳釗燮已致電美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑，說明有美國人罹難及台政府協助處理的情況，美方表示感謝。AIT已聯絡兩名涉事美國人的家屬，台外交部將根據家屬需求，持續與AIT等美方單位合力處理後續事宜。另外法國在台協會亦與台官方聯絡，採取必要措施，並基於尊重家屬對個人私隱的要求提供協助。台方強調，將持續與各相關救災單位保持聯繫及合作，向受影響的外國人提供緊急協助。

台外交部又指，今次事故再度凸顯建構防災救援能力的必要性，台政府與正在當地進行交流活動的美方專業人士，討論如何進一步加強雙方防災救援合作。台美下周將共同舉行相關工作會議，以今次台鐵事故為案例，就各自防災救援的後勤制度、醫療及搜救力量、工作流程等交換意見，分享彼此在應對重大災難的經驗與能力，並提升台美防災救災合作的動能。