緩刑男子搭訕被拒剌死女生　辯稱「酒後激情殺人」

山西省太原市清徐縣一名緩刑男子，去年在酒吧向一名兼職女大學生搭訕被拒，竟掏出利器猛地刺向對方。女學生最終大量失血死亡，男子其後被捕，但在審訊期間卻辯稱「屬酒後激情殺人」。太原市委政法委發布消息指，已於上周四（1日）牽頭組建核查組，上周五（2日）進駐當地全面核查事件。

涉案男子李某鋒於2020年4月14日晚，因多次搭訕、調戲被拒，從懷中掏出一把三棱軍刺，刺死在酒吧兼職的女大學生張姝姝，他於翌日凌晨3時許被警方抓獲。太原市中級人民法院同年12月對該案作一審宣判，李某鋒因緩刑期間犯故意殺人罪，決定執行死刑。判決書顯示，李供稱拿刀本意是嚇唬，又提出「屬酒後激情殺人」、「疑遺傳醉酒精神分裂症」、「屬投案自首」等多項辯護理由，但均未獲法院採納。

一審宣判後，李某鋒一方提出上訴，認為量刑太重，目前正在進行二審審理。據悉，李過往曾多次作案，2017年4月因吸毒被拘；2019年6月因爭執持刀傷人，犯故意傷害罪，判囚10個月緩刑1年6個月，但緩刑期間再次與人打架毆鬥。張姝姝的家屬表示，清徐縣公安局局長及副縣長上周五來到他們家，除了慰問，亦表明一定會把事情查個水落石出。