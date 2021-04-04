樂隊女鼓手自爆父助改大學成績　南京紀委介入

內地一個名為「Schoolgirlbyebye」的樂隊女鼓手，近日在微博發文向支持者講述自己這幾年的心路歷程，竟自爆在大學4年級時，父親曾靠關係為她修改GPA成績。其父還為她和其丈夫安排就職單位，而她上班時卻只顧看演出，工作敷衍。南京紀委接獲舉報後，現正核實改成績的實情。

樂隊女鼓手「更生仔」上周四（1日）發文表示，父親隨意安排她的生活，但她一直反抗，稱搞樂隊才是她真正想要的東西。她提到，自己大學畢業在即仍虛度光陰，其父卻為她更改成績分數，稱：「有一天，我被叫到了行政辦公室，拿到一份GPA，所有的成績都在85分以上，這怎麼可能？」父親又為她安排電視台的工作，連房子都給她買好，就在電視台附近數百米，希望女兒好好珍惜。但她指電視台的工作是閒差，很方便她到全國各地看演出。

「更生仔」上周五（2日）早上再發文，稱或許是巡迴演出累了，帶着情緒寫下這些年發生的事，沒想到分享自己的經歷會引發爭議；又指自己已辭去工作，打算玩樂隊證明自己，同時道歉稱「責罵也是對我的監督」、「我會繼續努力」。上述文章其後被刪除，但江蘇省南京市紀委已介入事件。

Schoolgirlbyebye樂隊於2015年成立，起初由「更生仔」的丈夫、結他手楊越創立，現在兼任主唱，另有一名結他手李矜及低音結他手馬唯昀，共4人組成樂隊。內媒指出，在很多小眾音樂人眼中，他們是不可多得的年輕獨立音樂人。