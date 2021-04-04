法國撰文撐新疆記者受訪　曾為內地官媒主播

中國中央電視台（CCTV）旗下的英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN），近日發表一篇法國記者的署名文章，內容反駁西方對新疆人權的指控，但有法媒質疑該名記者根本不存在，中國官方則堅稱確有其人。法媒《費加羅報》上周五（2日）報道指，循線追蹤後確認該記者是一名年約40歲的法國女性，她曾是CCTV的法語台主播。

該名署名博蒙（Laurene Beaumond）的法國女記者，在CGTN發表題為《我的新疆：停止假新聞專橫》的文章，但身份受到質疑。《費加羅報》追查發現後稱確有其人，並與她進行獨家電話專訪。報道指，該人居於法國西部薩爾特省（Sarthe），堅稱該文章完全由她撰寫，再向CGTN投稿。但她拒絕透露真實身份，稱擔心自身安全，對其見聞迎面而來的攻擊及指她不存在的言論，讓她非常震驚。

博蒙承認，自己曾是CCTV法語台主播，2011至2017年期間住在北京；又稱用化名是為了保護身份，因為她在法國有數份工作，但和CGTN的合作並非主要收入來源。她因擔心家人安危，將不再使用這個化名發表文章，但不會中止與內地官媒的合作。她又批評另一法媒《世界報》懷疑她存在的真實性、暗示CGTN編造記者的存在以宣揚北京論調。

博蒙指自己的確如同CGTN所寫，曾在巴黎第四大學修讀藝術史與新聞，也曾在一些報社實習，但不願透露媒體名稱。她表示，該涉疆文章是自己主動撰寫，並在上月24日投稿，並在上月29日歐美多國制裁涉新疆鎮壓的中國官員之際刊出。報道指，博蒙當時的丈夫來自烏魯木齊，她承認並沒進行新聞調查，只是描寫自己的所見所聞，最終被CGTN拿來當作回應西方指控的報道；又對文章標題感到後悔，承認其立場站不住腳。