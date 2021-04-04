消防陸續將台鐵出事車廂拖出隧道　車底現半截遺體

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）駛至花蓮縣時意外出軌，當局透過DNA比對死者遺體及殘肢後，將死亡人數改為48人。救援人員周日（4日）凌晨從隧道拖出第3列車卡，車卡外觀完整，但玻璃碎裂，車卡隨即被送往仁和車站，仍有5個車廂留在隧道內，預計本月20日恢復通車。周日已有14班列車受阻，約1,436名旅客受影響，每班列車延遲14分鐘。

花蓮地檢署檢察長俞秀端周日表示，早前公布的死亡數字為51人，但根據死者身上證件，或家屬找不到人採集DNA比對結果，或檢測後發現不同殘骸是屬於同一人，遂修訂死亡人數。她又強調確切遇難人數要視DNA最後比對結果，不排除再有修訂。

消防拖出第3列車卡時，赫然發現一名死者的下肢被列車的轉向架壓住。花蓮縣消防局表示，由於車廂本身有40噸重，壓在遺體上的轉向架也有10幾噸重，以現有油壓設備仍不足以移動這些重物，也無法讓罹難者脫離，故將依照原先工程進度，待第3、4、5節車廂脫離後，再以合適方式協助脫困。

工程人員將繼續重鋪枕木、扶正路軌，希望可以逐一拖出車廂。台鐵周日的目標是將第4、5節車廂移走，惟但第7、8節車廂因為扭曲變形嚴重，不排除用切割方式進行。消防人員強調，搶救難題才正式開始。