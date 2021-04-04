釀禍工程車司機李義祥家門緊閉　台專家斥政府需負責

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）在花蓮發生嚴重出軌事故，工程車司機、地盤主任李義祥被推到輿論高位。台灣有網民更質疑，李的公司僅是一間鐵皮屋，過去5年卻能包攬台鐵、公路總局17項工程，涉及金額高達1.42億元（新台幣，下同，約3,865萬港元）。另有專家認為政府監督不足，台鐵工程施工安全保護不足等，亦責無旁貸。

李義祥事後被檢方聲押，上周六（3日）獲准以50萬元（約14萬港元）保釋返回家中，惟東網記者周日（4日）到李的家中尋找時，發現大門緊閉，無人員進出。另花蓮地檢周日抗告成功，台灣高等法院花蓮分院撤銷其保釋。李男曾被起底意圖詐領工程款，今年2月被法院依偽造文書罪判刑6個月，可易科罰款18萬元（約5萬港元）等，外界質疑其獲得多項工程的資格。

外界質疑李義祥因持有民進黨黨證，又在2018年曾參選花蓮黨代表，才得以靠關係拿下標案。台灣的交通部次長王國材表示，並不知道他的政黨背景，相關部門有所謂的黑名單，違反規定的人，1年內不能承接政府案子。台鐵周日亦回應稱，李違反規定是2009年、2010年的事，清水隧道邊坡工程是2019年的案子，「已超過規定時間」。

另有學者認為，今次事故最大責任是維修斜坡的工程車司機，但政府亦有責任，政府從上到下都不重視安全風險管理，行政院寧花數千億元建設交通，每年卻只給3億元（約8,300萬港元）推動交通安全，各單位風險管理在預算不足下也流於表面。

專家表示，台鐵普悠瑪2018年事故後，行政院針對台鐵進行檢討，列出144件改革事項，但部分措施至今未有落實，懷疑「改善事項不了了之」。學者建議政府應痛定思痛，徹底改革，此案究責除施工廠商、設計監造單位外，台鐵、交通部、政院也都應追究責任。