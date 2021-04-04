4歲女童遺體修復完畢　義工哽咽「快跟媽媽回家」

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生慘劇後，遺體修復師協助修復其中一名年紀最小罹難者的遺體，是一名4歲陳姓女童。經過一夜努力後，周日（4日）家人終可將女童帶回家。另外，一名花蓮的牙醫透過對比牙齒模型，為一具面容嚴重損壞的遺體找回家人。

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將哽咽表示，女童的傷口遍布全身，遺體多處有缺損，修復難度最高。團隊為遺體重新縫合並梳洗穿衣。陳姓一家六口當日準備返鄉掃墓，包括外公外婆、兒子女兒及孫子孫女，6人乘坐列車第6號車廂，女童由36歲的姑媽抱住，兩人不幸身亡。家人周日帶回兩人的遺體回桃園處理後事。

而花蓮一名牙醫上周六（3日）到花蓮殯儀館，協助一名容貌難以辨認的40多歲女子遺體。他指，遺體身上的其他特徵都已經難以認出，惟家人希望可以百分百肯定身份。他透過對比罹難者口腔內牙齒，再尋找牙醫診所的X光記錄核對假牙位置，經過3小時成功確實罹難者身份。

台灣各界繼續提供緩助。新北市樹林區一名車隊負責人用通訊軟件號召，上周六有20人運載上百箱物資，送到花蓮災難現場及殯儀館，包括樽裝水、麵包及乾糧等，直到翌日凌晨5時才運送完畢。