日首部署F35B至自衞隊基地　增釣島海域影響力

日本《讀賣新聞》周日（4日）報道，為了加強抑制中國在東海的影響力，日本政府決定將在宮崎縣新富町的新田原基地，部署F35B隱形戰機，預計2024年開始投入使用，是首次將該款戰機部署到自衞隊基地。中央政府將與地方政府就部署戰機一事進行協調。

F35B同時具備隱形性能、短距離及垂直起降能力。日本防衞省消息指，政府將之定位為離島防衞王牌，即使在沒有自衞隊基地的離島，也可以利用民用機場進行靈活部署。今次部署後，F35B可在新田原基地以南的馬毛島訓練起降，便於在緊急情況下趕至沖繩附近的東海釣魚島海域。

新田原基地是九州島上最大的日本航空自衞隊基地，靠近廣島縣海上自衞隊吳基地和美軍海軍陸戰隊岩國基地，目前是空自第5航空團和飛行教育航空隊的基地，主要配備F15J戰機。日媒推測，部署在新田原基地的F35B，未來將與部署在岩國基地的美國海軍陸戰隊F35B戰機共同訓練，同時與改裝成航母的海上自衞隊加賀號兩棲攻擊艦共同訓練。

目前，日本現役F35A隱形戰機均部署在近北太平洋的青森縣三澤基地，日本政府近年為應對中國解放軍空軍力量增長及國內戰鬥機隊老化，而大力採購F35戰機。去年7月9日，美國國務院已批准向日本出售105架F35的大規模軍售計劃，日本將成為僅次於美國的第二大F35裝備國，以及F35B的第4個用戶。