交往第2天性侵未成年女學生　台老師判緩刑3年

台灣基隆一名30歲巫姓男子在高等職業學校任教時，與未滿16歲女學生交往，酒後在旅館與少女發生2次性行為。基隆地院近日審結案件，依妨害性自主罪判有期徒刑6月，審酌巫男已與少女及其父母以55萬元新台幣（約15萬港元）和解，宣告緩刑3年。

判決指出，巫男2018年4月至2019年間在基隆某高職擔任教師，2018年9月7日至11日與高一女學生短暫交往，交往第二天就帶少女至桃園遊玩。少女控訴，巫男第一天晚上先用手摸她的胸部與下體，當下有以推、咬方式拒絕，並明確說出「不要」，但巫男喝了酒，雖沒有暴力行為，但也沒有停手，她只好放棄掙扎。

未料，女事主指，隔天傍晚巫男又再度飲酒，對少女上下其手。巫男矢口否認犯行，辯稱當時有帶少女到桃園吃晚餐，但未過夜及未發生關係，但承認確實有在車上親吻少女、撫摸其胸部等。

檢警調查時，發現案發當日，巫男開車路徑與少女指證相符，加上通訊軟件對話紀錄等事證，認定2人確實有發生關係，至於巫男是否有違反少女意願，檢方認為，沒有相關證據，難僅憑少女單一說詞，最終以對14歲以上、未滿16歲少女性交罪嫌起訴巫男。