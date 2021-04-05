旱情致日月潭水位下跌　助台男尋回墮湖手機

台灣旱情嚴峻，南投日月潭水位幾乎見底。但有遊客在網上發文，旱情意外讓他撿回掉入潭底1年的蘋果手機，更因手機放在防水袋中，充電後還能使用，令人驚喜的「失而復得」。

該名陳姓網民周日（4日）在Facebook「爆廢1公社」貼文指，他疹去年3月去日月潭玩SUP立式划槳時，當時脖子上掛着他的iPhone 11 pro max 512GB手機，而因過程中落水太多次，手機不慎掉進潭底。惟事隔一年，他竟接獲當時業者通知找回手機，令他又驚又喜。

網民在上周五（2日）返回現場，之後開心在社交平台發文表示，沒想到全台缺水旱象意外竟讓他找回手機，笑說「真的太神奇了」。更誇張的是，他的手機因當時有放進防水保護套，不但沒有進水，更沒被泥沙弄髒，充電後竟還能正常開機，且全部功能正常，開玩笑的說：「這款防水袋要缺貨了」。

日月潭水上觀光協會周日證實，並表示過去會讓遊客在遺失登記時寫下手機型號與聯絡方式，未料旱情加劇致潭水邊界直退，該會近期岸際沙洲整理浮板、獨木舟泊靠浮排，意外發現好幾部手機。