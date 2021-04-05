普通食品扮特效減肥藥銷售　警方破詐騙集團拘55人

廣東廣州市公安局海珠分局近日偵破一個網絡詐騙集團，以普通食品及保健品假冒特效減肥藥推銷，部分藥物更在沒有醫生指示下出售，導致受害人出現嚴重副作用。案件有近1,000名受害人，涉及金額達1,000萬元（人民幣，下同，約1,198萬港元）。涉案55名疑犯已經被刑事拘留。

內媒周日（4日）報道，警方經過調查，於去年12月28日拘捕詐騙公司的經理林某及法定代表人龍某，以及其他骨幹成員等55人，並檢獲130多部手機及電腦。警方指，集團分工清晰，有線上推廣、電話營銷及健康中心團隊，取得受害人的資料後，透過通訊軟件接觸他們，推銷假冒減肥藥，又出動冒牌「營養顧問」提供虛假營養資訊，聲稱提供私人訂制的套餐，誘騙購買貴價藥物，令受害人誤以為是自身問題。

報道指，去年8月，女子小璐（化名）花費5萬元（5.9萬港元），在自稱營養顧問的梁先生介紹下買下多種減肥藥。她服食後，出現腹痛、腹瀉、嘔吐、反應遲鈍等嚴重不良反應，其後決定報警。警方表示，詐騙集團出售的減肥藥全無功效，而且獲利是成本的10倍以上。目前所有人已被拘留，其中46人以詐騙罪被捕。