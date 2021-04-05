澳洲願與中美合作保印太和平　反對擴張影響力

澳洲新防長達頓周日（4日）接受英媒訪問時表示，澳洲會與美國、中國等合作確保印太地區和平。他又明言「中國長久以來對台灣有野心」，澳洲不會支持軍事化港口、外國政府試圖透過網攻或其他方式影響印太，被視為對中國發出警告。

達頓指，澳洲會與最重要盟友美國緊密合作，但不會是與中國敵對的方式，希望確保印太地區和平，與中國及區內其他國家合作。他強調，澳洲反對軍事化港口，以及外國利用網攻擴大區內影響力，不想印太爆發衝突，明言中國對台灣有野心，澳洲會與五眼聯盟及四方安全對話夥伴合作應對。

澳洲國會電郵日前成為網攻目標，達頓稱網攻問題成為非常重要的前沿，人們必須明白其威脅，需保護自身免受犯罪組織及政府攻擊。他形容這是勒索，是盜竊知識產權，國防工業供應鏈成為首要網攻目標。

另外，近日有澳洲學者認為五眼聯盟成員國之一的新西蘭對華態度不夠強硬，在世界衞生組織溯源報告、新疆及香港問題等都沒有跟隨其他盟友發聲明批評、甚至制裁中國，反映新西蘭不及其餘「四眼」美國、英國、澳洲、加拿大強硬，恐成為聯盟的要害。新西蘭中國問題專家布雷迪（Anne-Marie Brady）指出，新西蘭正尋求一種安全方法應對中國日益增強的政治干預及激進外交政策，避免跟中方直接對抗，希望逐步調整對華關係。