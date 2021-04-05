台媒：海巡署將舉行紅隼實彈演練　防解放軍奪東沙及南沙

兩岸局勢波雲詭譎。解放軍近日在黃海演練之際，台媒周一（5日）報道，台灣海巡署東沙分署發布射擊公報，將於本月25日至下月2日在東沙島附近海域舉行對海實彈射擊演習，執行「紅隼反裝甲火箭彈」的實彈射擊，以模擬共軍進行東沙登陸戰時，摧毀敵方登陸船團。

公報稱，演練時間從上午8時至晚間9時止，危險範圍半徑由中心點向外海延伸8海里，最大彈道高度為12,000米。紅隼反裝甲火箭彈由台灣的中科院研製，可供陸軍使用的反戰車武器，採取拋棄式射擊以避免被敵軍檢拾使用，亦可由一般步兵擔任發射手，瞄具採模組化，依照戰場環境改變瞄具組裝，採用真空包裝儲放，以便長期儲存及運輸安全。

紅隼火箭除了有反甲彈頭外，還可配另一型攻堅彈頭，具有400公釐穿甲能力，全彈最大射程超過1,200米，可貫穿30厘米厚的磚牆或20厘米厚之鋼筋強化混凝土，表面破壞直徑達70至90厘米，具400米以上之有效射程，系統性能媲美美國現製反裝甲火箭，還可用於反恐與城巷戰。

海巡署為防備解放軍在東沙及南沙太平島登陸作戰，向中科院購買紅隼反裝甲火箭彈，目前南沙指揮部現有12具，東沙指揮部現有18。海巡署指出，購買紅隼反裝甲火箭彈符合防衞作戰需求，並藉紅隼練習火箭彈實際射擊訓練，提高射擊命中率、提升反裝甲打擊能力。