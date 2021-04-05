王毅：不認可高人一等國家　中美應多合作少對抗

中國國務委員兼外長王毅接待新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和南韓五國外長訪華後，接受官媒專訪時談及中美關係。他表示，中美之間應該多些合作、少些博弈對抗，在平等互相尊重的基礎上對話，因為中方不認可世界上有高人一等的國家，亦不迴避競爭對抗。

在緬甸局勢上，他呼籲緬各方保持最大克制，避免流血衝突和平民傷亡，敦促各方盡快在憲法和法律框架下，通過對話尋求政治諒解，繼續推進適合緬國情的民主轉型進程，警惕別有用心的外部勢力滲透介入。他亦希望國際社會秉持客觀公正態度，為緬國內政治和解營造有利外部環境，而不是制裁施壓。

對於有人認為中國正推行「疫苗外交」，王毅表示，注意到「疫苗民族主義」在全球孳生，某些發達國家的購買量已超過本國人的2至3倍，但很多發展中國家正面臨嚴重疫苗短缺。他強調中國不會搞「疫苗外交」，而是與其他國家加強疫苗研發和生產合作。

中韓外長重申應不懈推進半島問題政治解決進程，確認2018年美朝領導人新加坡聯合聲明的重大積極意義。王毅認為，處理韓鮮半島問題的關鍵在於解決朝方多年面臨的軍事壓力和威脅。他又稱，他與東盟外長都同意要共同維護地區穩定，加強涉海事務合作，明年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，將繼續全面有效落實《宣言》。