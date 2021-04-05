景區賓館假日房價過千　遊客捱冷睡廁所過夜

內地不少民眾趁清明假期旅遊，但山東泰安市泰山景區附近的賓館被指惡意抬價，有遊客認為不合理或者負擔不起高昂的房價，只好在寒冷的環境下睡廁所。景區周日（4日）回應稱一直有監管住宿價格，遊客露宿山頂向來都是正常現象，又指今次假期沒有收到有關投訴；有工作人員證實有關價格是由工商部門監管，屬明碼實價。

網民稱山頂南天門附近的住宿漲價得不合理，房間一晚要價高達1,200元（人民幣，下同，約1,421港元），有飯店甚至不賣飯，反而賣起飯桌上的座位，每位20元（約24港元），另有人租了軍大衣抗寒趴着睡覺。有網民看到此景指摘當地商家及景區說是「明碼標價」，但分明是趁機宰客。

泰山景區隨後發聲明，稱1,200元一晚屬實，但指雙人標準房間的淡季價格介乎200元至1,200元（約237港元至1,421港元）左右，旺季價格會因應供求而有波動。

區方又提到夜登泰山的多為青年人，他們一般都自備或租借棉服，窩在牆角、山坳、山洞、廁所等避風處靜候看日出，這也是多年來的現象。雖然未接到「坐地起價」、單方違約等投訴，但泰山景區也表示，會嚴懲擅自漲價謀利的賓館，同時會24小時監管。