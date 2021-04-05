國民黨要求蘇貞昌下台　痛批台鐵慘劇為「政府殺人事件」

國民黨立法院黨團周一（5日）舉行記者會，提出台鐵太魯閣號出軌事故的多個疑點，指責是一個「政府殺人事件」，要求交通部長林佳龍立即下台受查，行政院長蘇貞昌也應下台負責。國民黨團又宣布捐出100萬（新台幣，下同，約27萬港元）賑災。

國民黨團書記長鄭麗文指，2018年普悠瑪列車事故後，行政院曾成立台鐵總體檢專案小組，但蘇貞昌上任後不聞不問，這份報告並沒有完成。她要求總統蔡英文必須道歉，而林佳龍、蘇貞昌立即下台，並接受行政調查。她又質疑，涉事工程車是因人為操作不當，失控導致事故，要求要一併調查承建商，不要逃避責任。

意外發生後，台灣衞生福利部設立賑災專戶接受捐款。總統府發言人周一表示，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌以個人身份，捐出一個月薪金到賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬的醫療、復健及經濟支持。

交通部長林佳龍在事故當日提出請辭。他周日（4日）深夜在Facebook表示，辭職是最基本的負責，留下的日子非戀棧，而是求能善後。他表示此刻仍然會全力協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查。不過，有台灣運輸業界提出挽留，指業界在他領導下有很大進展，擔心林佳龍下台，就無人解決台鐵等嚴重問題。民進黨立委許智傑則指，台鐵每次發生事故就只要求交通部長辭職，認為將台鐵民營化才是解決問題最重要的方法。

不少民眾對台鐵管理不善感到憤怒，有人批評今次事故台鐵難辭其咎，應該將國營公司化，引入外國團隊建立新制度，進行全面大改革。