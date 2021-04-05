柬埔寨總理不接種中國疫苗疑惹怒中方　華大使斥無稽之談

柬埔寨總理洪森曾稱中國新冠疫苗最安全，惟他與妻子卻因為「年老了」而接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗，外界擔憂他會因此惹怒中國。中國駐柬埔寨大使王文天回應，此等說法完全是無稽之談，認為接種哪種疫苗完全是技術問題，不應政治化。

中國援助柬埔寨的第2批新冠疫苗上周四（1日）抵達柬埔寨，王文天接受當地傳媒訪問，被問及如何看待洪森因為年齡原因不接種中國國藥疫苗會惹怒中國。他表示，「不管白貓黑貓，能夠抓住老鼠就是好貓」，不論是中國疫苗還是其他疫苗，只要能幫助柬埔寨人物抵禦病毒就可以接受，認為外界猜測是將事件政治化。

對於有人質疑中國疫苗的安全性，甚至會危及生命。王文天回應指，中國疫苗的安全性、有效性得到廣泛和充分的驗證，目前已有70多個國家相繼授權使用中國疫苗，並未發現不良反應。一些人在網上散播中國疫苗不安全的謠言，是出於詆毀中國疫苗、干擾柬埔寨抗疫工作的政治目的。

柬埔寨上月接受中國新冠疫苗援助，獲得60萬劑中國國產疫苗，後又向中方購買科興疫苗，總理洪森稱中國疫苗最為安全，惟他與妻子卻因為「太老了無法接種」而接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗，自己的兒子及女婿、司法部長以及環境部長則接種中國疫苗。