遼寧號編隊穿越宮古海峽　日本警戒監視

日本防衞省統合幕僚監部周日（4日）公布，中國海軍航空母艦遼寧號等6艘艦艇組成的編隊於上周六（3日）南下，穿越沖繩本島與宮古島海域之間的宮古海峽後駛向太平洋。日本內閣官房長官加藤勝信周一（5日）指會持續密切注視，做好萬全警戒監視活動等工作。

加藤勝信在記者會稱，有關中國海軍艦艇在周邊海域動向，日本政府密切注視及做好警戒監視活動。有輿論認為中國此舉有意牽制日美領袖於本月16日的會談，加藤勝信僅說無法評論中方意圖。同日，首相菅義偉在國會參議院預算委員會會議談及氣候變化問題，指與美國拜登政府緊密合作的同時，敦促中國作為大國負起責任。

菅義偉即將訪美與美國總統拜登會面，日媒指日本政府內部開始討論美軍在亞洲地區部署導彈網。美軍分析認為，中國大陸可能在不久將來進攻台灣，所以希望在日本部署中程導彈，提升軍事威懾力，迫使北京打消攻台想法。

有日本安保官員相信，在日本部署中程導彈不可避免，另有官員擔心台海一旦爆發戰爭日本可能被推到最前線，部署地點會成為中國導彈的攻擊目標，北京亦會施加重大壓力，要保持良好的日中經濟關係並非易事。