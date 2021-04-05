司機李義祥辯稱並非偷施工　檢方揭監工人員也在場

台鐵太魯閣號列車上周出軌釀50死，地盤主任李義祥早前作供時指，當日只是趁清明節假日巡視，僅自己一個在場。但花蓮地檢署周一（5日）稱，目前檢方已掌握至少2人在場。台交通部同日證實，在場另一人為工程監督公司「聯合大地」的勞安人員，李義祥口供的真實性存疑。當局將起訴李義祥及涉事單位「東新營造」建築公司。

據了解，涉事工程原定於1月20日完工，但截至目前尚有0.7％未完成，疑似趕工。台鐵表示，連假期間有依照慣例要求廠商停工。李義祥第一次作供時亦表示，當日只有他一人在場。但事後流出多項證據均顯示並非如此。另有市民在事故前7分鐘，即上周五（2日）上午9時21分，拍到肇事工程車在地盤停泊的畫面，顯示車頭朝向路軌、車門打開，懷疑正在施工。警方已傳召工人到現場還原事發情況。

對於李義祥懷疑說謊，罹難者蘇昱銘的家屬氣憤表示，李應該要負起這個責任，假如當天沒有施工另當別論，但若真的施工他卻還說謊，「那就真的惹我們生氣了」。她強調，李義祥真的不該說謊，他一個人害死很多人，現在還有受傷在醫院救治的民眾，他必須要跟家屬有個交代，不可以甚麼都說不知道，推卸責任的行為，相當不應該。