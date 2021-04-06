台中苗栗停水48小時　民眾儲水備戰

台灣因久旱不雨，導致水情嚴峻。中部地區台中、苗栗自周二（6日）零時起水情燈號由橙燈轉為紅燈警示，並實施「供5停2」（供水5日，停水2日）分區供水，彰化市全區及和美鎮、花壇鄉部分村里都受影響。為因應長達48小時停水，不少民眾備好大小水桶、水塔開始儲水備戰。

適逢清明連假結束後的第一個上班日，也是實施分區供水、停水48小時的第一天。有民眾從周末早上就開始取水儲水，有餐飲業者因應限水，直接將公休日改為停水的第二天，以免無水可用，無法營業。

台灣自來水公司第11區處長曾良琳表示，50處供水站已設置完畢，上午8時起就出動4輛水車同步前往各站注滿水。周一（5日） 起共加派5輛水車，再加上彰化縣消防局的3輛水箱車，兵分8路同步加水，呼籲民眾取水時保持秩序與耐心，毋須過度焦慮。另呼籲大家節省用水，大樓都設有地下儲水槽，應付2天用水應不是大問題。

位於台中市和平區大甲溪上游的德基水庫，自周一上午蓄水量僅5.5％，水位降至1330.57米，距最低放水位僅剩5米，大甲溪發電廠人員表示，近日集水區無雨，主要靠森林等涵養水源進水，大甲溪上游河床岩層裸露，出現峽谷地景。預計實施限水2天後，節水效果才能顯現。