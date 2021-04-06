養子婚禮看新娘胎記　家姑重遇失散女兒

江蘇蘇州日前一場罕有婚禮，一名婦人居然從即將成為自己兒媳婦的新娘手上胎記發現，對方竟是自己失散多年的親生女兒，兩人在現場相認後，相擁而泣。所幸新郎是由婦人領養，兩夫妻再沒有血緣關係出現兄妹成親的「亂倫」情節。惟網民質疑事件真偽，直言：「 電影都不敢這麼拍」。

綜合內媒報道，婦人因多年前丟失了唯一的女兒，之後收養一名男孩，把孩子當作親生兒子一樣對待把他養育成人。直至孩子談婚論嫁，婦人為他安排相親之後，很快就定下了結婚的日子。但多年來婦人時刻惦記女兒，總會習慣性地觀察年輕女子手上的胎記。

未料在婚禮現場，她發現新娘手上有一個明顯的胎記，回過神來向親家急問，女兒是不是其親生。親家母聽後驚訝地道：「你怎麼知道？我記得沒有和你們說過。」後經了解，原來新娘正是大媽失散多年的親生女兒，婚禮當場變成認親現場。

婚禮上婆媳變成親母女，新郎反而成了女婿。有關報道短時間就引起網民熱議，有人送上祝福，「這是多大的福報」「不是一家人，不進一家門」，但有網民懷疑，「你第一天見兒媳婦嗎？」「別鬧，眼鏡都快掉下來了」。