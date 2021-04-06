林佳龍請辭台交通部長　觀光產業協會發聲明挽留

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）出軌，造成嚴重死傷。交通部長林佳龍為負責任，已向行政院請辭，該部門以善後和救援為先，暫不討論此問題。消息傳出後，觀光產業等全聯會周一（5日）發聲明，支持林佳龍續任，認可對方在觀光產業的付出，又強調列車出軌事故是地盤承建商的責任，與他無關。

觀光產業包括旅館業、旅行業、台灣區觀光協會、民宿業等全聯會認為，林佳龍不能在此時離開，觀光產業這兩年來受到重創，產業經營者還在掙扎求存，他在任期內帶領大家走過最困苦的一段路。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐更直言，「為甚麼工地停車疏失造成的重大傷亡要部長辭職？那以後違規路邊停車造成車禍傷亡，是不是也要部長辭職下台呢？」全聯會理事長蕭博仁認為，早年因兩岸開放陸客到台利多，在疫情的衝擊下，林協助業者順利轉型及紓困，所有觀光產業數十萬人都非常認同他，「普羅大眾都知道罪不在他」。

台媒分析指，台鐵2018年普悠瑪事故造成重大傷亡後，擬推動邊坡防護系統，惟相關措施至今仍未落實，成為空話，罹難者家屬難以接受，要求政府給公道。另有分析直言，蘇貞昌身為行政院長，有責任監督台鐵改革，「（他）怎麼可能對於台鐵改革毫無責任？」惟蘇日前稱「要做的事還很多」，未正面回應。