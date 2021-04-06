遼寧號編隊台海訓練　官媒稱打擊台獨需「殺雞用牛刀」

解放軍遼寧艦編隊正在台灣周邊海域舉行訓練。中國大陸官媒周二（6日）報道，官方直接點出「在台灣周邊海域訓練」屬罕見，專家認為這說明航母將在對台作戰發揮重要作用，打擊台獨需要「殺雞用牛刀」。日媒則分析，在美國拜登政府關注台灣之際，大陸解放軍此舉是炫耀海軍軍力，牽制美國。

官媒指出，遼寧艦通過台灣外圍海域已逾10次，因此遼寧艦編隊在台灣周邊海域訓練並不稀奇，但官方在新聞稿中直接點出「台灣周邊海域」，尤其說到訓練「有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力」則是非常罕見。

報道稱，官方未指出解放軍10架軍機飛入台灣空域是否與航母艦隊訓練有關，但軍事專家宋忠平認為，今次演練有很強的戰術背景，對台軍事最核心的是實現封鎖，對台灣東部的封鎖更是需靠航母戰鬥群及海空軍力來實現，所以航母在未來對台軍事將發揮重要作用。

日媒表示，美國白宮發言人上月在記者會上表示，將持續協助台灣維持足夠的防衞能力，而美日舉行外交及國防部長會議時亦確認台灣海峽的和平與穩定的重要性。報道認為，美日持續展現關注台灣的立場，解放軍藉航母演練回應，展示海軍實力。

台灣有學者認為，解放軍機飛往台灣東南部需空中加油，未來必須關注解放軍空中加油能量，及是否透過航艦艦載機護航轟炸機擾台。同時應注意解放軍兩艘航母南北夾擊、演練封鎖台灣，而台灣又是否能與美日聯軍合作對大陸進行反夾擊。