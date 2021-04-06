蔡英文申報財產曝光　存款逾5000萬新台幣

歷經2020總統選舉，台灣的蔡英文總統的財產首次公開。據監察院最新一期廉政專刊，蔡英文的存款約5,284萬元（新台幣，下同，約1,440萬港元），相較上次申報的4,877萬元（約1,329萬港元），增加了407萬元（約110.9萬港元），有價證券為413萬餘元（約112.5萬港元），和上次申報金額相同。此外，截至去年11月1日，委託律師管理2020總統選舉選票補助款的帳戶餘額高達上億。

專刊顯示，蔡英文去年11月1日的財產申報中，擁有6筆土地，其中4筆信託，包括2筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區各1筆，另有2筆土地來自繼承，分別位於台北市文山區、內湖區，取得時間為2019年7月，並特別註明「因繼承取得之公同共有土地持分，為信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。另有2筆建物信託，分別位於台北市大安區、新北市永和區。

此外，蔡英文另申報2本著作，價額登載因著作權價額無法估計，以及租金債權每月9萬元（約2.45萬港元），為事業投資位於台北市中正區中山北路的東道有限公司土地出租所有；另有事業投資110萬元（約30萬港元），投資名稱為東道有限公司，位於台北市中正區中山北路3段59號，均和上次申報內容相同。