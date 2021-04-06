華駐澳洲阿德萊德總領事館開幕　維族人憂安全

中國駐澳洲阿德萊德總領事館上周開幕，引起聚居當地的新疆維吾爾族人憂慮，擔心中國外交人員會監視他們的文化活動。

澳洲傳媒周二（6日）報道，南澳省阿德萊德現時有1,500名維族人，他們擔心中國開設新領事館會影響人身安全，部分人認為澳洲政府無採取適當行動保護他們。61歲維族女子優素福（Horigul Yusuf）於2005年定居阿德萊德，其家人則被送入新疆再教育營，姊妹兩年後獲釋，父親不久後去世。她說，中國政府將有更大權力，在澳洲壓迫他們，「終有一日（中國）會在這裏控制我們，就像在家鄉所做的一樣」。

東突厥澳洲協會主席馬吉德（Nurmuhammad Majid）亦聲稱，在澳洲的維族人受到愈來愈多的騷擾，包括中國領事館、中國大使館或保安部門的來電，擔心總領事館設在維族人社區附近，會導致社區未來無法團結。

總領事館發言人指，選擇南澳省成為總領事館的基地，是因為中國與南澳之間愈來愈緊密的貿易聯繫，以及日益堅實的文化和個人交流。發言人又批評在南澳的所謂東突厥組織，出於分裂中國的邪惡政治意圖，不遺餘力地散布謊言，大肆誹謗和抹黑中國，堅持反對任何破壞中國領土完整和安全的任何行動和力量。