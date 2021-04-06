台立法院通過公決案　交通部1個月內提台鐵改善計劃

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生死傷嚴重出軌事故，民眾黨周二（6日）向台灣的立法院提出公決案，並獲通過，要求交通部於1個月內向立法院提出台鐵工程監理改善計劃，包含紀錄不良、換名字就重新投標廠商的名單。國民黨立委則提出「要求（行政院長）蘇貞昌下台」公決案，立法院表決不通過。

立法院周二舉行會議，處理報告事項及討論事項議程，國民黨、民眾黨團都提出與台鐵事故有關提案。國民黨團提案，就事故責任問題，要求蘇貞昌和交通部長林佳龍請辭，經表決，遭民進黨團以人數優勢否決。民眾黨的兩項提案則無異議通過，增列為討論事項議程。

民眾黨團提案內容指，交通部提出的改善計劃，應包含承包商評鑑流程與紀錄掌控、提送施工防災計劃書及交通維持計劃書、落實檢討職安與工安、建立風險管理、防護鐵道沿線周邊安全、稽查進行中工程的工安及工程品質、掌握工期管理與施工進度。

提案另要求台鐵應提出過去紀錄不良、工安問題或有訴訟爭議的政府工程得標廠商名單，包含「廠商換名字就重新投標」者；台鐵應深入培養交通安全意識與文化，台鐵官員也要勇於負責與擔當。民眾黨團另提案要求行政院及交通部於一個月內向立法院說明台鐵總體檢報告的執行成果及解除列管事項、改善情形，檢討普悠瑪事故後的改善措施落實情況。