內地發布白皮書　提5對策防止脫貧人口「返貧」

內地已宣布農村貧困人口全部脫貧。國新辦周二（6日）召開記者會，發布《人類減貧的中國實踐》白皮書，多名官員出席介紹扶貧經驗及未來目標，認為脫貧人口及邊緣戶有「返貧」風險，強調要防止返貧。

自宣布全面脫貧以來，官方多次強調要防止返貧。中央農辦副主任、國家鄉村振興局局長王正譜提出5個對策，一是「建立長效機制」，監測收入狀況、三保障（教育、醫療、住房）；二是「保持政策的連續和穩定」，對脫貧縣設5年過渡期，繼續扶持脫貧人口；三是「強化幫扶」，包括易地搬遷後的產業、就業等幫助；四是「匯聚各方力量」，如鼓勵民營企業幫助；五是「繼續壓實工作責任」，適時組織評估脫貧成果，強調各級黨委和政府的責任。另外，官方同時強調要振興農村經濟。

有記者問及如何看得待「中國現行的扶貧標準低於世界銀行標準」，國家鄉村振興局副局長洪天雲指出，中國脫貧標準是一個綜合性多維標準，不僅僅是收入，還考慮到貧困人口生存權、發展權的實現，當中包括「兩不愁三保障」，即不愁吃穿，保教育、醫療、住房，加上食水安全保障。他認為，總體來看，是高於世界銀行的極端貧困標準，也高於2015年聯合國確定的《2030年可持續發展議程》確定的絕對貧窮線。據統計，2020年底中國建檔立卡貧困人口人均純收入達10,740元人民幣（約13,000港元），遠遠超過國際極端貧困標準。

內媒指出，白皮書總結中國減貧的經驗，自改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困，佔同期全球減貧人口7成以上，顯著縮小世界貧困人口的版圖，但中國仍是世界上最大的發展中國家，要解決發展不平衡不充分問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕，依然任重道遠。