殯儀館設追思靈堂　台國防部派員弔唁

台灣太魯閣號列車嚴重出軌事故，多名死者來自台東，台東殯儀館周二（6日）設「0402太魯閣號列車事故追思靈堂」，不少罹難者親友前來弔唁。其中有罹難者是軍方人員，台灣的國防部參謀本部副參謀總長執行官徐衍璞等軍方人士亦到靈前上香，承諾會協助家屬。

事故後，多名罹難者確認有軍職身份，包括設籍台東的陸軍專科學校學員陳品全和憲兵莊建致，兩人均年僅21歲。國防部政治作戰局長簡士偉表示，軍方會全力協助遇難軍人眷屬後續事宜。

事故後，部分遺體殘缺，陳品全的右大腿被尋獲需修補；莊建致遺體因被車廂壓住，目前仍在修補。台鐵台東站卓姓列車司機的女兒卓思潔亦在事故中喪命，卓父形容女兒死狀恐怖，「整個頭與臉都不見了，只有後腦掛着一層皮膚」。遺體受損嚴重，遺體修復師正協助修復，他表示現在只盼遺體完整見最後一面。

另有遺體修復師表示，網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸為因補票上車沒有座位，事故後遺體受損嚴重，臉部破碎，「連眉毛都要一根一根植」。遺體修復師強調，需特別細心嚴肅處理，若遺體臉部扭曲，家屬看了心裏會不好受。