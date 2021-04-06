工程車滑落至列車撞擊約1分多鐘　李義祥無即時通報

台灣太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重出軌事故後，工程車司機李義祥是否第一時間向台鐵或警方通報，成檢方調查的關鍵之一。台灣運安會周二（6日）公布消息顯示，在工程車滑落路軌到撞擊列車時間，中間大約仍有1分多鐘的通報時間，若即時通報台鐵，或可有時間讓列車完全煞停，阻止憾事發生。惟李義祥在撞擊後7分鐘才向台鐵通報，引起質疑。花蓮縣消防局周二亦證實，當天首通接獲報案的電話，是由一名女乘客撥打。

早前有報道指，一架自強號列車曾在上周五上午9點13分通過涉事位置，預計工程車滑落的時間為上午9點13分至28分之間，即至太魯閣列車撞擊時間。運安會周二更新資料指，工程車滑落至撞擊列車約有1分多鐘時間。惟台鐵曾回應稱，花蓮工務段施工主任熊德育在撞擊7分鐘後，也就是上午9時35分接獲李的電話，前者在上午11時才趕到現場。

李男被指發現工程車滑落至列車撞擊時，未有及時通報，事後才致電吊車司機老闆稱，「卡緊啊（意思是快點過來），我的車掉下鐵軌撞到火車」。他又在現場與兩名神秘人士討論，又一邊吸煙，一邊嚼檳榔，引來台民眾不滿。台媒周二證實，兩名神秘人是熊德育和板模承包商。