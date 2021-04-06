傳官方要求先審後播　「B站」日本新番動畫停播

中國大陸網上近日傳出，廣電總局要求從本月2日開始，所有影音平台的日本動畫都需要「先審後播」，需先經過確實的內容審核。影音平台「Bilibili」（嗶哩嗶哩，又稱B站）上能夠播放的日本動畫減少，4月新播出的「新番」動畫推出無期，惟港澳台地區則不受影響，引發大陸網民不滿。

大陸傳媒指出，Bilibili宣布獨家購買的日本動畫，4月以來仍未上架播放，認為以上消息屬實。廣電總局將會審核所有日本動畫，包括發出登記號及通過內容審查方可恢復播放，目前暫時未知審核過程需時，以及每集審核或隨機抽樣審核。但有報道指，照現時Bilibili平台上顯示新動畫的上映時間，最起碼需要審核一周，有機會影響Bilibili與日本同步播放的形式。

有網民表示，B站公開的4月動畫播放時間表中，大部分日期均沒有動畫播放。網上有消息更指，B站部分日本動畫變成「僅限港澳台地區」，是為了避開審查要求。受限於大陸官方的審查制度，Bilibili一向設有只限港澳台地區播放的動畫。例如只在台灣播放的《進擊的巨人》、《約會大作戰（第二季）》等，就在2015年3月時遭大陸文化部查處，不少網民需要「翻牆」收看。

新要求令大批使用B站追看新日本動畫的網民不滿，有人質疑審查制度「刪減打碼有點事就封」，令民眾放棄從正版觀看的途徑，轉而看盜版。有人形容大陸重回下載盜版的「2014年大航海時代」。但有網民認為，有關政策已於2018年推出，其他影音網站都有提交審查而未受影響，B站一直沒有依照審查要求，現在只是沒有了特權，只要登記完畢就可以播放。

Bilibili平台變動引起熱議，有人認為是因為該網站是大陸動畫播放較主流的平台。早前引進一套日本動畫《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》因被指違反倫理，有不當內容，侮辱女性。平台其後宣布將動畫下架，並展開平台環境整治行動，引起民眾關注網站上動畫等的內容。