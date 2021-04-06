台體操教練性侵多名女學生　判囚6年10個月

台灣高雄某小學的梁姓體操教練，3年前遭指控性侵多名女學生，引發「台版Me too」運動，4名女學生勇敢出面指認梁男，逼她們以性交換取體操專業指導。地方法院審理該案發現，僅2名女學生指控符合追訴期，依強制性交、強制猥褻罪，梁男獲判囚6年10個月。

被害女學生2018年2月在網上控訴，2002年、就讀小學2年級起，平均每周一次被梁男性侵，他假藉教學指導名義，碰其私處或摟抱，又叫她幫忙按摩。外出比賽及入住旅館時，梁男還會叫學生到其寢室性侵。女學生當庭流淚控訴，若拒絕梁男，他會用不讓她練習、影響全中運保送權的方式逼她就範，直言「最後妳還是得妥協，不如這10分鐘過了就算」，又表示體操是其最愛的運動，同時也是最恨的運動。

受害人在升上中學後，亦常被梁男帶到旅館、體操館、梁男住處多次性侵。經醫院診斷，苦主出現憂鬱症合併創傷後症候群，有易怒、麻木、時常做噩夢、尋死的症狀。直至2016年看到美國、香港體操界連續爆發教練性侵事件，才決定勇敢揭露梁男惡行。相關單位查清，懷疑至少有7、8名女學生受害，最後有4人願意出面指控。

法院一審另查出，2008年梁男與一名女學生的母親交往時，也企圖對該名女學生伸出魔爪，所幸遭女學生母親即時發現阻止。對於相關指控，梁男一概否認。法官審酌相關證人及證詞，排除追訴期後，僅認定梁男兩犯行有罪，遂作出以上判罰，全案仍可上訴。