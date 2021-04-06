教育廳前廳長編寫問題教材　犯分裂國家罪判死緩2年

新疆高級人民法院周二（6日）在新聞發布會上，首次披露沙塔爾·沙吾提為首的分裂國家犯罪集團，將民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等內容編入少數民族語言教材，在新疆印發近2,500萬冊，面向232萬名維吾爾族在校學生及數萬名教育工作者，使用時間長達13年之久，造成極其嚴重的危害。法院以分裂國家罪、受賄罪等數罪並罰，對沙塔爾·沙吾提判死緩2年。

現年73歲的沙塔爾·沙吾提曾任新疆黨委教育工委副書記、教育廳黨組副書記、廳長、基礎教育課程改革領導小組組長。新疆高級人民法院黨組成員、副院長王浪濤指出，沙塔爾·沙吾提自2002年起，在上述職務任職期間，以分裂國家為目的，利用主持編寫、出版中小學民族文字教材工作的機會，多次以單獨授意和召集會議等方式，組織時任自治區教育廳副廳長阿力木江·買買提明等人，挑選多名具有民族分裂思想的人員進入教材編寫組，逐步形成了以其為首的分裂國家犯罪集團。

經法院審理查明，沙塔爾·沙吾提在傳達教材編寫、出版工作要求時，違背教材編寫宗旨和指導思想，以突出「地方特色、本民族特色、體現本民族歷史文化」為幌子，在教材中編入宣揚民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等思想的內容，以達到「去中國化」的目的。同時，沙塔爾·沙吾提利用其職務上的便利或職權形成的便利條件，為他人牟取利益，多次收受他人財物共計逾1,505.2萬元人民幣（約1791.2萬港元）。

經審查，這起少數民族語言問題教材事件中查處的具有民族分裂、暴力恐怖、宗教極端等內容的問題課文共計84篇。法院依照相關規定，對沙塔爾·沙吾提作出上述判罰決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法庭庭審中，依法保障其各項訴訟權利。宣判後，沙塔爾·沙吾提認罪悔罪，未提出上訴。