被內媒指挑起新疆棉花爭議斥為漢奸　澳洲華裔女記者不以為然

澳洲籍華裔女記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu），早前被內媒批評她是撰文引發新疆棉花涉及強迫勞動爭議的導火線之一，網上近日還流傳一篇稱她是女漢奸，指控她叛國、吸毒、參與集體性交的文章。周二（6日）她在社交網站發文，似對文章所描述的不以為然，還表示這篇點擊數達736萬的文章，正好警醒公眾新疆正在發生的事情。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）曾在去年3月發表指控新疆維吾爾族人被強迫勞動的報告，該報告就是由許秀中撰寫。上月底，內媒批評出生於甘肅的許秀中因大學時到澳洲留學接觸過反華分子，其後多次報道中國留學生的負面新聞，是留學生群體中的異類，靠抹黑中國而揚名。許秀中接受澳媒訪問時透露，留學時曾採訪不同政見的華人，令其思想發生變化，事後多次重新思考立場並嘗試進行批判性報道，才會對中國的看法有180°的轉變。

在上周四（1日），許秀中也在社交網站發表過「看到自己被幾十家中文媒體稱為『妖女』、『漢奸』」的感受，她稱「覺得無奈又好笑」，因為自己「從卑微地『偷偷用英文給歷史留個底』，到現在硬是被國家機器抬舉成了禍及『數千萬中國人』的『女魔頭』」。