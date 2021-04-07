警破跨省入室盜竊犯罪團夥　拘4人涉及案件20多宗

廣東化州市公安局周二（6日）通報，警方經3個多月偵查後，近日成功摧毀一個流竄兩廣的跨省入室盜竊犯罪團夥，涉及案件超過20宗，涉案金額高達30多萬現人民幣（約36萬港元）。目前，4名疑犯已被刑事拘留，警方正進一步調查案件，並追捕漏網疑犯。

警方指出，自去年年尾以來，化州市城鄉先後發生多宗入室盜竊案，賊人均選擇一些貴重金銀首飾及現金下手，並無在現場留下有價值的線索。警方經大量調查走訪和循線追蹤後，今年2月發現一夥來自廣西玉林市興業縣的男女有重大作案嫌疑。經查，警方發現該些賊人十分狡猾，經常駕駛不同車輛，在不同時間流竄各地作案，並快速逃離案發地返回廣西。

至上月29日傍晚，警方發現該團夥在毗鄰化州的吳川市現身，於是根據其犯案手法，在他們可能選擇的逃跑路線埋伏。守候3個多小時後，警方發現疑犯駕駛私家車駛至，於是前後包抄，成功拘捕車上3男1女，並起獲手錶、金飾及7000多元（約8,444港元）現金。

經審訊，疑犯莫X同、莫X標、周X旺及曾X華均是興業縣人，多次在廣東、廣西多地犯案，通過攀爬門窗或剪防盜網等方式入室，專門盜竊金銀首飾及現金等財物。