違規安排下屬買《平安經》　省應急管理廳前廳長被雙開

吉林省公安廳前黨委副書記、常務副廳長賀電，去年因出版內容以「XXX平安」造句的書籍《平安經》而被免職。事隔8個月，中紀委國家監委周二（6日）公布，該省應急管理廳（吉林省煤礦安全生產監督管理局）前黨委書記、廳長（局長）霍雲成，因違規安排下屬購買、宣傳《平安經》，決定開除其黨籍及公職。

經查，現年59歲的霍雲成違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，違規安排下屬購買、宣傳《平安經》；違規收受禮金，公車私用；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實向組織說明問題，在幹部選拔任用等方面為他人牟取利益並收受財物，又向從事公務的人員贈送禮金等，涉嫌受賄犯罪。

通報批評，霍雲成身為黨員領導幹部，理想信念喪失、組織觀念淡漠，私慾膨脹，以權牟私，與不法私營企業主勾肩搭背，搞權錢交易，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理，決定給予霍雲成上述處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

去年7月，網民在微博發布7張《平安經》的封面照片以及書中內容的照片，內容則以「XXX平安」為主題，如該書內容均以「XXX平安」造句，卻獲當地媒體及政府吹捧或推薦，引起輿論關注，官媒及中紀委亦先後發文炮轟，事後官方介入調查。