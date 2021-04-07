網絡平台現喝酒直播　醫生稱危害性比吃播大

內地以大胃王為賣點的「吃播」（即大胃王直播）被官媒批評後有所收斂，惟近期卻掀起一股「喝播」風氣。大批網絡主播在各大直播平台表演大口喝酒，有人更一口氣跟下一大瓶白酒。醫生認為，相比起吃播，喝酒的成癮性和危害更大，用這種方式來賺流量，無異於「拿命換錢」。

內媒報道，大多主播會在鏡頭前擺放食物和酒，但大部分時間都在表演喝酒，有人更直接沒有準備飯菜，堂而皇之以挑戰酒量作賣點，當中不少是女主播。影片顯示，一開始主播說話十分正經，但漸漸地臉龐泛紅，表情逐漸扭曲，到最後甚至吐了出來。內媒記者發現，某位以介紹養動物為主的主播，平均一條影片只有數百至數千播放量，但其中有一條「挑戰喝9瓶酒」影片，播放量達4.5萬。

不少觀眾對主播酒量之大感到驚嘆，亦有人擔心健康，認為喝酒要看心情，不應該當作表演。不過有網民卻煽風點火，質疑主播喝假酒，為了令他們釋疑，主播發明出一種驗證酒真假的辦法，即「點火」。因為酒精可燃，只要瓶子裏倒出的液體能點着火，就證明酒是真酒。

喝酒直播損害健康，直播平台卻未作出監管，僅在影片底部標註「該行為存在風險，請勿輕易模仿」。醫生指出，頻繁喝酒的損害往往是慢性長期的，短期內能看不出來，到發現問題時，證明損害已經很嚴重。他表示，對酒精病人的臟器、精神造成傷害，在精神上，喝酒成癮的人，情緒非常不穩定，性格都會改變，甚至患上情感障礙、抑鬱症或者酒精性癡呆。