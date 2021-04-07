瑞麗2宗本地確診　約24萬人完成第二輪核酸檢測

內地周三（7日）公布新增12宗新冠肺炎確診病例，雲南瑞麗市再多2宗本地確診。瑞麗市副市長楊謀表示，截至周二（6日）晚上7時30分，該市近24萬人已完成第二輪核酸檢測，預計周三完成全部採樣。

雲南過去一日新增的確診病例均為瑞麗市對重點人群和密切接觸者核酸檢測中發現，經已送往定點醫療機構隔離治療。兩名患者同樣為中國女性、年齡分別25和31歲。至今該省現有確診病例68宗（本地65宗），無症狀感染者46宗（本地27人）。

由於疫情持續，瑞麗市周二啟動第二輪全民核酸檢測。是次檢測整體以混合採樣（即多人以分組將樣本放入一個採取管檢測，如發現問題再單獲採樣）方式進行，但對密接者、次密接者、高風險、中風險、感染病例封控地區則進行單獨採樣。在主城區7個社區7個村委會設置363個採樣點，抽調醫護人員1,815人，通知居民參加檢測。

全國過去一日境外輸入確診病例分別為上海和四川各2宗，其餘北京、江蘇、福建、山東、湖北和廣東各一宗。當日無新增疑似或死亡病例。內地至今累計90,341人確診，當中4,636人病亡。