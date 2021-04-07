遼寧艦演訓之際　美陸台軍機同現身台西南空域

解放軍遼寧艦編隊近日在台灣周邊海域舉行訓練，令兩岸局勢升溫。美國海軍一架EP3E偵察機周三（7日）清晨3時許經巴士海峽，飛近大陸沿海偵察。解放軍其後即派出3批軍機應對，飛入台西南空域；台軍亦派出戰機升空，警告驅離陸軍機。今次是解放軍今年來最早的「擾台」紀錄，局勢恐進一步升溫。

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台周三早上在Twitter發文指，美國海軍一架EP3E偵察機在當日清晨3時17分飛經台灣南面的巴士海峽後，轉飛向西北方，上午5時許到7時許在大陸沿海及台西南空域對大陸進行抵近偵察，為時長達2小時之久，一直在台西南空域徘徊。

長期監察解放軍軍機動向的「台灣西南空域」Facebook專頁亦發文指出，解放軍軍機於當日清晨4時29分、5時56分、6時31分三度飛入台西南空域，高度介乎7,200米至8,500米。台空軍出動驅離，警告稱：「你已進入我ADIZ（防空識別區），影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」據報，台南基地一批經國號戰機早上5時20分緊急出動攔截，而駐守在澎湖馬公基地的天駒部隊也在6時半左右，緊急派出一批經國號戰機升空攔截。

據統計，解放軍軍機本月累計6天飛入台空域，今次亦是連續第5天進入西南空域，台軍本月廣播驅離共計17次。本年來，解放軍軍機累計進入台空域81天，今次是本年最早紀錄，台軍廣播驅離共計227次。

美國國防部發言人柯比周二（6日）在記者會上，回應遼寧艦編隊在台灣周邊海域訓練，指美方知道情況，正在監控解放軍的行動。他重申，美國對「一個中國」政策的支持並未改變，也持續與很多國家共同努力，向台灣提供防衞物資，以協助台灣加強自我防衞能力，強調會持續密切觀察該區域。