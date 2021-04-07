台鐵損失料超10億新台幣　續查工程車滑落經過

台灣太魯閣號列車嚴重出軌事故救援工作於周三（7日）已踏入第6天，有台鐵員工表示，事故傷亡賠償、救援和列車等費用損失實際金額可能超過10億元（新台幣，下同，約2.78億港元）。警方和檢方正調查工程車司機的責任問題，並透過尋獲的列車和工程車的行車記錄，了解事發經過和肇事原因。

警方翻查閉路電視片段發現，案發當日上午約8時，工程車司機李義祥曾與另一名男子駕駛肇事工程車，載着廢棄輪胎到現場。李早前表示，他是停車後巡工地，直到太魯閣號撞上工程車才知闖禍；警方提出質疑，將對他測謊。

台灣的運輸安全調查委員會則表示，事發後第3天在清水隧道搜證時，找到肇事工程車被撞落的行車記錄儀記憶卡，經解讀發現工程車停在轉彎處時，旁邊還有挖土機在運作，工程車在發動的情況下滑下斜坡，衝入樹叢後熄火再翻落路軌。

目前檢方已傳喚多人了解情況，而台鐵早前申請扣押李義祥、義祥工業社及承包商東新營造公司的財產已獲批，並於周二（6日）查封其不動產、車輛、存款等共3.76億元（約1.04億港元）。有台鐵員工表示，實際損失費用或遠超過扣查的財物金額，單是一列太魯閣號列車損失達6億元（約1.67億港元），還未包括傷亡賠償、營運損失、重鋪路軌、搶修等費用。