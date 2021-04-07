傳國際奧委會與華企合作　產品標榜用新疆棉

多個國際品牌近日就中國新疆人權問題，抵制新疆棉花。美國新聞網站Axios周二（6日）揭發，國際奧委會（IOC）在2019年與中國公司恒源祥（Hengyuanxiang）簽署合約，供應2021年東京奧運和2022年北京冬季奧運的制服。恒源祥在新疆有工廠，並公開在網購平台宣傳使用新疆棉，但該公司告訴國際奧委會，奧運制服不含新疆棉。

國際奧委會在2019年9月宣布，恒源祥將為國際奧委會成員和職員提供制服。事實上，恒源祥是2008年北京奧運的贊助商，與中國奧委會有長期合作關係。在淘寶、京東等網購平台上，恒源祥的產品都標榜含有新疆棉，該公司亦監督多間外判工廠，其中一間位於新疆。

國際奧委會發言人表示，恒源祥向國際奧委會提交棉花原產地的證明文件，表示生產國際奧委會制服的棉花來自中國以外的地區；又指國際奧委會支持人權，但在所有政治問題上須保持中立，也沒有能力改變一個主權國家的法律或政治制度。

勞工權益組織「Worker Rights Consortium」表示，奧運不應該與在新疆生產的企業有任何關聯，批評恒源祥在廣告中以新疆棉花作招徠，道德上應受到譴責。